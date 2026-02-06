Нарколог Шуров объяснил, что антидепрессанты не вызывают эйфорию

Психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей разъяснил, как работают препараты от депрессии.

Специалист подчеркнул, что побочные эффекты возникают у людей, которые принимают лекарства без соответствующих показаний.

«У многих есть дурацкий стереотип, что это практически как запрещенные вещества, которые тебе дадут эйфорию. Только доктор выписал, и в тюрьму тебя не посадят. А это совершенно неверно», — добавил медик.

По его словам, при отсутствии депрессии основное действие препарата не ощущается, а риск побочных эффектов остается высоким.