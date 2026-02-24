Нарколог Шуров объяснил, что «алкогольная карта» России отражает уровень доходов

В разных регионах России предпочтения в алкоголе отличаются. В Подмосковье лидирует потребление вина, в Карелии и на Балтике — пива, а в северных регионах — крепкого алкоголя. Психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru объяснил, что в северных регионах исторически сформировался «северный тип употребления», когда пьют крепкие напитки в больших количествах.

Что касается Подмосковья, врач скептически относится к версии о формировании «винной культуры». По его мнению, дело скорее в доступности: вино и пиво сейчас стоят недорого, а иногда их цена сопоставима с бутылкой минералки. Поэтому потребление растет не из-за гастрономического интереса, а из-за финансовых причин.

Специалист отметил, что в итоге «алкогольная карта» России отражает не столько вкусы и традиции, сколько уровень доходов, доступность продукции и ценовую политику.