Нарколог Шуров назвал молодежные сериалы пропагандой абсолютного зла

Нарколог Василий Шуров призвал принять меры для повышения привлекательности здорового образа жизни среди молодежи. Психоактивные вещества должны стать немодными для общества, отметил медик в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По его словам, важно создавать больше культурных и спортивных учреждений.

«Раньше и Серебряный век весь торчал, и кокаин раздавали вместе с программками у театра. Все мы это прекрасно помним, но тогда наркомания только становилась, было какое-то ощущение, что это не абсолютное зло. Сейчас есть понимание, что это абсолютное зло», — заявил врач.

Шуров указал на необходимость минимизировать последствия и закрывать лаборатории. Он также обратил внимание на поведение лидеров молодежи и молодежные сериалы. Во всем этом нарколог заметил постоянную пропаганду зла.