Нарколог Шуров: изменение аппетита является одним из первых признаков наркозависимости у детей

Психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что первым признаком наркозависимости у детей является изменение аппетита и странный запах.

По словам медика, распознать эту зависимость бывает достаточно сложно, для этого необходимо быть в курсе дел своего ребенка.

«Самые распространенные признаки, указывающие на то, что ваш ребенок стал систематически употреблять запрещенные вещества, — странное поведение, странный запах, изменение аппетита», — добавил Шуров.

На употребление запрещенных веществ могут указывать изменения в поведении, проблемы со сном, потеря или набор веса, появление странных дел. Врач призвал родителей внимательно присмотреться к окружению своего ребенка.

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