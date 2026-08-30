Нарколог Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива
Нарколог Андрей Сергеев предупредил, что несколько бутылок безалкогольного пива могут повлиять на результат алкотестера, сообщает РИА «Новости».
Сергеев заметил, что безалкогольное пиво перед поездкой не запрещено. Однако он не рекомендовал водителям употреблять его перед тем, как сесть за руль.
«Но садиться за руль после употребления безалкогольного пива я не советую. Во-первых, оно обладает характерным запахом, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере», — сказал Сергеев.
Нарколог пояснил, что после нескольких банок или бутылок суммарный уровень этанола может приблизиться к допустимому порогу или превысить его. Даже небольшая доза алкоголя способна снизить концентрацию и замедлить реакцию.
По словам Сергеева, безалкогольное пиво не вызывает токсического опьянения у людей с алкогольной зависимостью. При этом для них напиток может стать промежуточным этапом возвращения к крепкому спиртному, пишет «Ридус».