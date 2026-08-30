Нарколог Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива

Нарколог Андрей Сергеев предупредил, что несколько бутылок безалкогольного пива могут повлиять на результат алкотестера, сообщает РИА «Новости» .

Сергеев заметил, что безалкогольное пиво перед поездкой не запрещено. Однако он не рекомендовал водителям употреблять его перед тем, как сесть за руль.

«Но садиться за руль после употребления безалкогольного пива я не советую. Во-первых, оно обладает характерным запахом, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере», — сказал Сергеев.

Нарколог пояснил, что после нескольких банок или бутылок суммарный уровень этанола может приблизиться к допустимому порогу или превысить его. Даже небольшая доза алкоголя способна снизить концентрацию и замедлить реакцию.

По словам Сергеева, безалкогольное пиво не вызывает токсического опьянения у людей с алкогольной зависимостью. При этом для них напиток может стать промежуточным этапом возвращения к крепкому спиртному, пишет «Ридус».