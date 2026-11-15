Нарколог Сергеев опроверг пользу красного вина для повышения гемоглобина

Красное вино не повышает гемоглобин, а препятствует усвоению железа. Об этом рассказал нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера, врач высшей категории Андрей Сергеев, сообщает РИА Новости .

По словам Сергеева, вино содержит вещества, которые мешают организму усваивать железо — ключевой микроэлемент в составе гемоглобина. Поэтому использовать этот напиток для повышения его уровня не стоит.

Любой алкоголь негативно влияет на печень, участвующую в обмене веществ и поддержании состава крови. Красное вино не исключение, подчеркнул врач.

Гемоглобин — сложный белок, который переносит кислород. При дефиците железа его уровень снижается, и клетки недополучают кислород. Развивается анемия: она проявляется быстрой утомляемостью, одышкой даже при небольшой нагрузке, головокружениями и слабостью, пишет «Ридус».

Сергеев отметил, что больше всего железа содержится в красном мясе и гранатах. По его словам, эти продукты могут повысить гемоглобин при неглубокой стадии анемии. В запущенных случаях врач призвал обращаться к терапевту, а не заниматься самолечением или доверять советам искусственного интеллекта.