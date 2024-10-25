Нарколог Сахаров: употребление шампанского несет серьезные риски для здоровья

Доктор медицинских наук и нарколог филиала Минздрава России Анатолий Сахаров предупредил об опасности шампанского. Безвредного спиртного в принципе не существует, напомнил эксперт в беседе с Life .

По его словам, новогодний фаворит россиян вызывает более быстрое развитие чувства опьянения, чем другой алкоголь. Именно поэтому он несет серьезные риски для здоровья, пояснил врач.

Сахаров призвал полностью отказаться от употребления подобных напитков, которые относятся к токсичным психоактивным веществам. Алкоголь, добавил специалист, способен спровоцировать появление зависимости и многих заболеваний, например соматических и онкологических.