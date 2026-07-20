Нарколог Рудковский объяснил, что при белой горячке опасно давать больному алкоголь «для облегчения» состояния

Психиатр-нарколог Антон Рудковский рассказал «Газете.Ru» , как правильно оказать помощь человеку с признаками алкогольного делирия, также известного как белая горячка. Среди симптомов специалист выделил повышенную тревожность, бессонницу, дрожь, потливость, учащенное сердцебиение, скачки давления, спутанность сознания и дезориентацию.

Рудковский подчеркнул, что при появлении этих признаков необходимо сразу вызвать скорую помощь. Он предупредил, что давать человеку алкоголь «для облегчения» состояния крайне опасно — это лишь усугубит проблему. Также не стоит самостоятельно пытаться давать больному снотворное, транквилизаторы или обезболивающие, так как их сочетание с алкоголем может быть опасно для жизни, отметил NEWS.ru.

До приезда врачей врач рекомендовал спрятать все предметы, которыми человек может навредить себе или окружающим, например, ножи, стекло или провода. Рядом с пострадавшим лучше оставить одного спокойного взрослого, который будет общаться с ним короткими и понятными фразами.

Окружающим важно сохранять спокойствие, не высмеивать галлюцинации больного и не спорить с ним. Также нельзя пытаться привести человека в чувство с помощью холодного душа, встряхивания или угроз.