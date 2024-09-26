Нарколог Перминова рассказала, что капельница не поможет мгновенно вывести человека из запоя

Все знакомы с негативным воздействием алкоголя на организм, но многие не готовы полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Порой жажда алкоголя становится настолько сильной, что может привести к запоям. Нарколог Юлия Перминова разъяснила «ТСН24» , когда стоит обращаться к процедуре дезинтоксикации.

По ее словам, после употребления алкоголя нередко возникаю серьезные проблемы со здоровьем, а после очередного вечера «веселья» самочувствие оставляет желать лучшего. Справиться с последствиями, как предполагают некоторые, может помочь капельница.

Врач отметила, что понятие «капельница при похмелье» чаще всего используется не в буквальном смысле, а для обозначения всей процедуры дезинтоксикации, которая включает не только внутривенные лекарственные препараты, но и дополнительные внутримышечные инъекции и симптоматическую восстановительную терапию. Поэтому разовая капельница очистит организм, но не спасет от зависимости.