Нарколог Масякин рассказал, что восстановление потерянных микроэлементов поможет справиться с похмельем

Врач подчеркнул: «Жидкость очень важна человеку именно на следующий день после приема алкоголя, потому что наступает период дегидратации, когда из организма вымывается ряд макро- и микроэлементов. Восстановиться утром поможет именно жидкость».

Нарколог отметил пользу народных методов, но уточнил детали: «Совет пить рассол не лишен научной основы, но именно рассол — жидкость с солями, а не маринад с уксусом, потому что он будет только ухудшать состояние». Полезны минеральные воды и изотоники, содержащие натрий и хлор. Масякин также рекомендовал пить воду во время застолья, слушаясь чувства жажды.