Нарколог Магалиф сообщил, что первые 72 часа воздержания от алкоголя являются самыми сложными

Прекращение употребления спиртных напитков может кардинально изменить как внешний вид, так и общее состояние здоровья человека. Нарколог Алексей Магалиф рассказал KP.RU , что уже через несколько дней после отказа от алкоголя организм начинает активно очищаться от токсинов.

Нарколог подчеркнул, что первые 72 часа воздержания от алкоголя являются самыми сложными, так как именно в этот период организм интенсивно очищается от токсичных продуктов распада этилового спирта. Через неделю после прекращения употребления алкоголя наблюдаются заметные улучшения: исчезает похмельный синдром, стабилизируется сон, улучшается внешний вид кожи и исчезают отеки.

Через месяц трезвости человек замечает повышение концентрации, улучшение памяти и настроения. Нормализуется артериальное давление, ускоряется обмен веществ, снижается лишний вес.

Со временем, по словам специалиста, иммунитет укрепляется, и примерно через год полного отказа от алкоголя организм полностью восстанавливается, возвращая человеку жизненную энергию и удовольствие от жизни.