Нарколог Магалиф сообщил, что первые 72 часа воздержания от алкоголя являются самыми сложными
Прекращение употребления спиртных напитков может кардинально изменить как внешний вид, так и общее состояние здоровья человека. Нарколог Алексей Магалиф рассказал KP.RU, что уже через несколько дней после отказа от алкоголя организм начинает активно очищаться от токсинов.
Нарколог подчеркнул, что первые 72 часа воздержания от алкоголя являются самыми сложными, так как именно в этот период организм интенсивно очищается от токсичных продуктов распада этилового спирта. Через неделю после прекращения употребления алкоголя наблюдаются заметные улучшения: исчезает похмельный синдром, стабилизируется сон, улучшается внешний вид кожи и исчезают отеки.
Через месяц трезвости человек замечает повышение концентрации, улучшение памяти и настроения. Нормализуется артериальное давление, ускоряется обмен веществ, снижается лишний вес.
Со временем, по словам специалиста, иммунитет укрепляется, и примерно через год полного отказа от алкоголя организм полностью восстанавливается, возвращая человеку жизненную энергию и удовольствие от жизни.