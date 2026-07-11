Нарколог Литков призвал не пытаться снять симптомы похмелья с помощью алкоголя

Нарколог Сергей Литков предупредил о возможных рисках, связанных с распространенными способами избавления от похмелья. Об этом сообщил «Абзац» .

Литков объяснил, что если у человека уже нарушена координация, кружится голова и он не может сосредоточиться, значит, алкоголь активно воздействует на центральную нервную систему. В таком состоянии ни кофе, ни прогулка не способны быстро улучшить самочувствие.

Эксперт также не рекомендовал снимать симптомы похмелья с помощью «опохмела» — употребления более легких алкогольных напитков. Это лишь увеличивает нагрузку на организм. Алкоголь должен пройти естественный путь переработки, добавила Neva.Today.