Нарколог Литков предупредил об опасности жирной пищи при похмелье

Нарколог-психиатр клиники «АлкоСпас» Сергей Литков заявил «Газете.Ru» , что при похмелье не стоит налегать на жирную пищу. Борщ, шашлык или соленые огурцы могут только ухудшить состояние человека.

По словам врача, организм в это время пытается справиться с обезвоживанием и интоксикацией. Если человека мучают тошнота, тяжесть и слабость, есть насильно не стоит, отметил URA.RU.

Основная задача при похмелье — наладить питьевой режим. Рекомендуется пить обычную воду маленькими глотками, минералку без газа или специальные солевые растворы.

Когда аппетит вернется, следует отдавать предпочтение легкой пище: овсяной каше, омлету, куриному бульону, бананам или запеченным овощам. А вот кофе, рассол и тяжелые блюда лишь добавят нагрузку на организм, усугубляя интоксикацию.