Нарколог Кудряшов: в первую очередь алкоголь бьет по центральной нервной системе

Заведующий диспансерным отделением № 2 областной наркологической больницы Нижнего Новгорода Дмитрий Кудряшов в беседе с изданием pravda-nn.ru рассказал о негативном влиянии алкоголя на организм. В первую очередь алкоголь бьет по центральной нервной системе, влияя на клетки головного мозга.
Люди, которые страдают от этой зависимости, никогда не смогут пить по чуть-чуть. Медик предупредил, что алкоголь способен повышать кровяное давление и уровень холестерина, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
Кудряшов также добавил, что спиртное особенно опасно для женщин, поскольку у них стадии развития алкоголизма проходят быстрее чему мужчин.
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