Нарколог Ковтун сравнил зависимость от кофеина с никотиновой
Психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что кофеин вызывает привыкание как психоактивное вещество. По его мнению, общество может пересмотреть отношение к этой зависимости, сообщает ИА НСН.
Ковтун отметил, что курение прежде воспринималось как норма, однако никотиновую зависимость признали серьезной проблемой. Схожее переосмысление, по его словам, может ждать и употребление кофеина.
Синдром отмены кофеина может проявляться пульсирующей головной болью, бессонницей, тревогой, дрожанием пальцев и нарушениями сердечного ритма.