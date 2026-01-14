Нарколог Ковтун назвал паталогическое влечение к алкоголю главным признаком зависимости

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с ИА НСН отметил, что книги Аллена Карра по избавлению от вредных привычек часто находят отклик у читателей благодаря глубокому влиянию идей автора. Он сравнил воздействие таких книг с влиянием религиозных текстов, которые могут кардинально изменить мировоззрение человека.

Ковтун подчеркнул, что у каждого курильщика есть моменты осознания необходимости бросить курить. В такие моменты книга, соответствующая его внутреннему состоянию, может подтолкнуть к важному решению.

По словам Ковтуна, главный симптом алкогольной зависимости — это патологическое влечение к алкоголю. Человек начинает планировать употребление заранее, что отвлекает его от работы и других обязанностей. Желание выпить становится настолько сильным, что ничто не может его отвлечь.

На второй стадии алкоголизма появляется потребность в опохмелении. Без очередной дозы спиртного человек чувствует тревогу и дискомфорт, добавил врач.