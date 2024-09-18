Нарколог Казанцев заявил, что тяжелый алкоголизм и наркоманию категорически нельзя лечить на дому

Лечить алкоголизм или наркоманию в тяжелой форме в домашних условиях крайне опасно из-за высокой вероятности возникновения побочных эффектов, вплоть до летального исхода. Об этом Life предупредил психиатр-нарколог Алексей Казанцев, комментируя недавний инцидент в Красноярске, где после капельниц для снятия похмелья скончались трое пациентов.

По словам врача, большинство людей недооценивают серьезность алкоголизма и наркомании, хотя эти состояния могут быть катастрофически опасными. Поэтому лечение зависимостей, как подчеркнул Казанцев, должно осуществляться исключительно под наблюдением специалистов. Они должны находиться в условиях, исключающих доступ к алкоголю и наркотикам, что и обеспечивается в стационарных учреждениях.

«У тех, кто употребляет наркотики, например, любая малейшая передозировка препаратами может привести к параличу дыхательного центра», — отметил врач.

Часто бывает так, что кто-то из близких делает капельницу, а пациент затем снова принимает наркотик, что приводит к усилению эффекта.