Нарколог Казанцев заявил, что отеки лица и красные глаза не могут указывать на опьянение

Отечность лица и красные глаза не доказывают опьянение пассажира. Об этом изданию Life.ru рассказали психиатры-наркологи Алексей Казанцев и Василий Шуров на фоне истории с недопуском на авиарейс экс-вокалиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова.

Шуров пояснил, что спиртное нарушает синтез коллагена, поэтому внешние изменения сохраняются даже после отказа от алкоголя. Нездоровый вид не равен опьянению: последнее имеет конкретные симптомы и требует полноценного медицинского освидетельствования, отметило ИА НСН.

Казанцев добавил, что при абстиненции и злоупотреблении могут наблюдаться сосудистая сетка, отеки и тремор. Людям, столкнувшимся с необоснованным отказом в посадке на борт, врач посоветовал сразу зафиксировать трезвость у медиков, чтобы в дальнейшем взыскать с авиакомпании моральный ущерб.