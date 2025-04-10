Нарколог Казанцев поддержал идею самозапрета на покупку алкоголя

Нарколог Алексей Казанцев в интервью Life.ru поддержал инициативу ввести самозапрет на покупку алкогольных напитков. При этом специалист указал на некоторые нюансы.

Так, по мнению врача, пациентов с тяжелой формой зависимости от спиртного такие меры не остановят.

«У меня были те пациентки, которые из очень богатых семей, их закрывали на дому, когда они в состоянии запоя находились. И на фоне тяги они выпивали очень дорогущий парфюм», — отметил медик.

Однако для тех, кто находится на начальной стадии алкоголизма или привык выпивать раз в неделю, нововведение окажется полезным, пояснил эксперт. В заключение он назвал инициативу хорошей и интересной.