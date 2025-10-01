Нарколог Казанцев подчеркнул, что снюс оказывает разрушительное воздействие на сосуды

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал ИА НСН о негативных последствиях употребления снюса. Он отметил, что этот продукт вызывает зависимость и оказывает разрушительное воздействие на сосуды, желудочно-кишечный тракт, эндокринную и репродуктивную системы.

Несмотря на запрет продажи снюса в России, в других странах его употребление не всегда запрещено. Например, президент Польши Кароль Навроцкий в эфире радиостанции Radio Zet заявил, что не собирается отказываться от снюса и не видит в этом ничего предосудительного.

Казанцев пояснил, что снюс — это некурительное табачное изделие, которое содержит не только табак, но и поваренную соль, соду и ароматические добавки. Хотя снюс не является наркотиком, его употребление может привести к зависимости и другим негативным последствиям для здоровья.