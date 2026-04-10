Нарколог Касперович рассказала о влиянии антидепрессантов на здоровье детей

Психиатр-нарколог Мария Касперович в беседе с «Абзацем» выразила обеспокоенность по поводу растущего числа молодых людей, принимающих антидепрессанты. По ее словам, такие препараты могут нанести серьезный вред здоровью.

Касперович подчеркнула, что без обследования прием антидепрессантов может быть опасен. Организм перестает вырабатывать собственные гормоны, такие как серотонин и дофамин. Она рекомендовала проводить полную диагностику и сдавать анализы крови, чтобы исключить другие возможные причины эмоционального состояния.

Эксперт также отметила, что подростки и дети часто не осознают всех рисков, связанных с приемом сильнодействующих препаратов. Они могут неправильно использовать антидепрессанты, что приводит к обострению состояния.

«Подростки, дети очень легкомысленно относятся к препаратам, побочным эффектам, привыканию. Это же все делается под контролем врача: назначаются дозировки, потом убираются постепенно», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что неумение справляться с эмоциональными трудностями делает подростков уязвимыми к более серьезным зависимостям.