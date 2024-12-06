Нарколог Калюжная развеяла миф о том, что алкогольные коктейли менее вреды, чем чистые напитки

Многие ошибочно полагают, что алкогольные коктейли менее вредны по сравнению с чистыми спиртными напитками, но это лишь миф. Об этом Lenta.ru психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По ее словам, зачастую в коктейли добавляют различные газированные напитки. Они не только раздражают слизистую желудка, но и способствуют тому, что алкоголь быстрее попадает в кровь человека, соответственно, ускоряется и опьянение.

По этой причине, отметила Калюжная, алкогольными коктейлями проще отравиться, чем чистым спиртным. Наконец, из-за большого количества сахара в них быстрее наступает обезвоживание, добавил «Петербургский дневник».