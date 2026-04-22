Нарколог Калюжная предупредила, что вейпы могут привести к смертельным заболеваниям легких

В российских поликлиниках все больше пациентов обращаются с тяжелой формой никотиновой зависимости, вызванной частым использованием электронных сигарет. Об этом сообщила врач-психиатр-нарколог Мария Калюжная в разговоре с сайтом Lenta.ru . Такое увлечение вейпами ведет к серьезным заболеваниям легких.

Доктор рассказала, что зафиксированы случаи серьезных повреждений легких, связанных с вейпами. В частности, упоминается болезнь EVALI — вэйп-ассоциированная легочная патология, выявленная в 2019 году, для которой пока не найдено эффективного лечения.

«Помимо того, что от нее высокая смертность, у пострадавших еще повышается риск развития астмы (на 30%) и хронической обструктивной болезни легких (на 75%)», — привел слова врача URA.RU.

По словам Калюжной, причина заключается в том, что химические соединения в аэрозолях приводят к воспалению и повреждают дыхательные пути.