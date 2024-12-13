Нарколог Калюжная посоветовала при похмелье есть каши и бананы

Если человек перепил и проснулся с сильным похмельем, то ему поможет прийти в себя правильно подобранное питание. Об этом Lenta.ru рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Она посоветовала начать свой завтрак с каши или бананов. Также хорошем выбором будет легкий овощной суп или вареное яйцо. Благодаря этим продуктам в крови стабилизуется уровень сахара, и самочувствие улучшиться.

А вот есть жирную и тяжелую пищу не стоит, отметила врач. Она только перегрузит организм, который будет тратить лишние силы на переваривание вместо того, чтобы направить их на восстановления после алкоголя, добавил сайт KP.RU.