Нарколог Калюжная посоветовала при похмелье есть каши и бананы

Если человек перепил и проснулся с сильным похмельем, то ему поможет прийти в себя правильно подобранное питание. Об этом Lenta.ru рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Она посоветовала начать свой завтрак с каши или бананов. Также хорошем выбором будет легкий овощной суп или вареное яйцо. Благодаря этим продуктам в крови стабилизуется уровень сахара, и самочувствие улучшиться.

А вот есть жирную и тяжелую пищу не стоит, отметила врач. Она только перегрузит организм, который будет тратить лишние силы на переваривание вместо того, чтобы направить их на восстановления после алкоголя, добавил сайт KP.RU.

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