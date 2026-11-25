Процессы в мозге при бесконечном просмотре видеороликов и лент соцсетей напоминают изменения при химической зависимости, например от алкоголя. Об этом в эфире «Авторадио» рассказал врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев.

По словам специалиста, постоянный серфинг в сети дает человеку так называемый «вредный дофамин». Когда просмотр прекращается, его уровень резко падает, вызывая раздражение, депрессию и своеобразный синдром отмены.

Ранее в докладе журнала Lancet Psychiatry указали, что от интернет-зависимости страдают как минимум 10% жителей планеты. Международная комиссия призвала развивать профилактику и ограничить функции платформенного контента, удерживающие внимание пользователей. В группе повышенного риска находятся молодежь и люди с психическими расстройствами.