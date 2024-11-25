Нарколог Исаев: регулярный бокал пива или вина за ужином повышает риски развития рака и инсульта

Не существует так называемой «безопасной» дозы алкоголя. Всего один регулярный бокал вина или пива за ужином увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, гипертензии и инсульта. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По словам эксперта, даже малая доля алкоголя при постоянном употреблении вызывает накопительный эффект и вредит организму. Научно доказано, что 10 граммов спирта каждый день в несколько раз повышают риски рака молочной железы.
Кроме того, этанол возбуждает центры удовольствия в мозге, активизирует выработку дофамина, что в итоге приводит к появлению алкогольной зависимости, резюмировал Исаев.
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