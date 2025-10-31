Нарколог Исаев рассказал, что предрасположенность к алкоголизму во многом определяется генетикой

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что предрасположенность к алкоголизму во многом определяется генетикой. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Гены влияют на активность ферментов, перерабатывающих алкоголь, таких как алкогольдегидрогеназа, и на баланс «гормонов радости» — серотонина и дофамина в головном мозге.

Активность ферментов, отвечающих за переработку алкоголя, определяется генетически и не может быть изменена.

Переносимость алкоголя также зависит от других факторов, например, от объема жировой массы. Однако риски возникновения зависимости определяются балансом серотонина и дофамина. «У зависимых людей уровень серотонина и дофамина ниже средних значений, и это определяет предрасположенность к формированию зависимости», — объясняет специалист.

Наследственность играет важную роль в формировании зависимости, но это не единственный фактор. Психологическая предрасположенность также имеет значение, хотя и не всегда ведет к алкоголизму. Люди, которые с детства наблюдали за пьющими взрослыми, могут перенять такое поведение, но также могут развить неприязнь или отвращение к спиртному, если опыт был травматичным.