Нарколог Исаев предупредил об опасности употребления алкоголя во время болезни

Психиатр и нарколог Руслан Исаев предупредил о возможных опасностях употребления алкоголя во время ОРВИ, гриппа или коронавируса. Об этом сообщил RT .

По словам врача, спиртное угнетает иммунную систему и снижает способность организма сопротивляться вирусам.

«При этом восстановление затягивается, а риск осложнений возрастает. Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание и способствует потере витаминов и микроэлементов, необходимых для регенерации тканей и нормальной работы иммунитета», — пояснил медик.

Специалист также отметил, что сочетание крепких напитков с лекарствами может представлять опасность. Например, при приеме антибиотиков с алкоголем повышается риск токсического действия и непредсказуемых аллергических реакций. Кроме того, существенно возрастает нагрузка на печень, предупредил Исаев.