Нарколог Исаев предупредил об опасности сочетания сладкой и жирной пищи с алкоголем

Врач-психиатр Руслан Исаев сообщил, что алкоголь в сочетании со сладкой и жирной едой повышает риск проблем с печенью, пишет Газета.ru .

Исаев рассказал, что наиболее неудачным считается сочетание спиртного с большим количеством сладких, жирных и калорийных продуктов. Особенно риск возрастает при лишнем весе и нарушениях обмена веществ.

Исаев пояснил, что пища замедляет опорожнение желудка и всасывание алкоголя. Поэтому спиртное во время еды физиологически менее опасно, чем употребление натощак, когда концентрация этанола в крови растет быстрее.

При этом закуска не может нейтрализовать вред алкоголя. Спиртное нарушает обмен жиров, а избыток сахара, особенно фруктозы, способствует образованию жира в печени. Главными факторами риска остаются количество выпитого алкоголя и регулярность его употребления, передает aif.ru.