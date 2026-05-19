Нарколог Исаев предупредил, что никотин вреден в любой форме

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев заявил ИА НСН , что никотин вреден в любой форме, а степень его отрицательного воздействия зависит от дозы и сопутствующих веществ.

Ранее Lenta.ru сообщила, что в США некоторые люди считают никотин полезным. Например, американский биохакер Дэйв Эспри полагает, что никотин почти не опасен, а вред наносят способы его доставки — сигареты и вейпы.

Однако Руслан Исаев назвал такое мнение ложным.

«Абсолютно весь никотин вреден, в каждом конкретном случае вредность зависит от дозы, сопутствующих веществ. Но говорить, что что-то априори более или менее вредно, — это абсолютная манипуляция», — сказал Исаев.