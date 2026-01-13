Нарколог Исаев посоветовал близким человека с алкогольной зависимостью сохранять мотивацию на позитивные изменения

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с «Газетой.Ru» поделился советами для родственников людей, страдающих алкогольной зависимостью. Он подчеркнул, что прямые угрозы, ультиматумы и скандалы обычно неэффективны и могут даже усилить сопротивление.

По словам специалиста, близким важно сохранять мотивацию на позитивные изменения. Основной задачей должна стать не борьба с употреблением, а мотивация на позитивные изменения и формирование критики к собственному поведению.

Можно воспользоваться методом мотивационного интервью — задавать открытые вопросы, показывающие заботу и озабоченность, в спокойный и трезвый момент. Также эксперт рекомендовал предложить вести дневник употребления алкоголя и анализировать ситуации, в которых возникает желание выпить.

Полезно придумать для каждой ситуации альтернативное поведение без алкоголя. Важно прекратить «спасать» и позволить человеку столкнуться с естественными последствиями своего поведения, которые могут стать поводом задуматься о изменении, подчеркнул Исаев.