Нарколог Исаев назвал ром самым безопасным для печени крепким алкогольным напитком | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 11:36 Нарколог Исаев назвал ром самым безопасным для печени крепким алкогольным напитком

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Наименее вреден для печени из всех крепких алкогольных напитков ром. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

По его словам, в роме присутствует некоторое количество цинка, калия и фосфора. Благодаря этим веществам воздействие на печень становится менее агрессивным.

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«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром», — подчеркнул Исаев.

Как добавил Ura.ru, сильнее всего по печени бьет коньяк. Из-за длительного хранения в нем накапливаются вредные вещества.

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