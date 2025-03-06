Регулярное употребление пива для расслабления может свидетельствовать о начальной стадии алкогольной зависимости. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью aif.ru.
Как отметил доктор, среди прочих признаков алкоголизма — потребность в увеличении дозы, раздражительность при отказе от алкоголя и потеря контроля над количеством выпитого.
Согласно современным исследованиям ВОЗ, не существует безопасной для здоровья дозы спиртного, отметил Исаев.
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