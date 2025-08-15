Нарколог Холдин предупредил, что поддельный алкоголь может привести к слепоте или летальному исходу

Специалист отметил, что опасность представляют чересчур дешевые алкогольные напитки, в том числе на разлив. Из-за отсутствия документов и маркировки они могут оказаться небезопасными.

Холдин подчеркнул, что поддельный алкоголь нельзя определить по запаху или вкусу, и люди часто не осознают риск до тех пор, пока не столкнутся с критическим состоянием. Отравление может проявляться быстро: боли в животе, головокружение и общее недомогание, написал сайт «Известия».

Даже малые дозы метилового спирта могут вызвать слепоту или летальный исход, добавил нарколог. Он также рекомендовал избегать покупок алкоголя с рук из-за неизвестного качества. Лучшим способом избежать отравления является полный отказ от сомнительных напитков.