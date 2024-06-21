Нарколог Холдин назвал опасными спортивные тренировки после вечеринок

На следующий день после бурной вечеринки с алкоголем лучше отказаться от интенсивных спортивных тренировок. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что употребление алкоголя оказывает интенсивное воздействие на различные органы и функциональные системы в теле человека. Недостаток времени для регенерации, усугубляемый физнагрузкой, может привести к негативным последствиям для здоровья.

«Все это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе: к инфаркту или внезапной смерти», — отметил врач.

Он подчеркнул, что особенно уязвима кардиоваскулярная система, которая может реагировать на избыточные нагрузки колебаниями артериального давления.

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