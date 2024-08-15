Нарколог Гончаров заявил, что безопасных доз алкоголя не существует

Кандидат медицинских наук, врач-нарколог Олег Гончаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что безопасных доз алкоголя просто не существует. В любом случае алкогольные напитки действуют как наркотик.

Медик добавил, что при частом употреблении алкоголя к нему со временем развивается толерантность.

«Да, есть какие-то дозы, которые связаны с минимальным риском, но он есть. Если мы берем большую выборку, то всегда получим какие-то серьезные осложнения»,  — сказал врач.

Гончаров добавил, что алкоголь оказывает прямое влияние на ГАМК-систему или, иначе, тормозную, противотревожную систему мозга.

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