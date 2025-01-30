Нарколог Фаворский: передозировка спайсами может обернуться летальным исходом

Современные наркотики, включая снюсы, соли и спайсы, несут серьезную угрозу для здоровья, особенно подростков. Об опасности их употребления предупредил заместитель главного врача нижегородского наркодиспансера, нарколог Алексей Фаворский в интервью НИА «Нижний Новгород» .

По словам специалиста, из-за очень высоких доз никотина в снюсах у потребителей наблюдается раздражительность, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Спайсы и соли, содержащие синтетические психоактивные вещества, вызывают серьезные нарушения в работе мозга, сердца, легких и сосудов. В случае передозировки возможна кома, остановка дыхания и даже летальный исход.

Фаворский обратил внимание на то, что борьба с зависимостью должна начинаться в семье и дополняться профилактическими мерами в образовательных учреждениях. Также важно, чтобы правоохранительные органы контролировали доступ подростков к запрещенным веществам.