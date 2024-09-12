Нарколог Долгих: курение вейпа может вызвать у подростка снижение уровня развития организма

Главврач наркологической клиники «Результат» Татьяна Долгих рассказала о последствиях курения несовершеннолетними вейпов. Вред «парилок» часто недооценивают, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
Помимо никотина, опасность которого известна всем, жидкости для электронных сигарет содержат различные химические добавки. По словам специалиста, эти вещества еще не прошли исследования.
Однако уже сейчас известно, что у мальчиков такая вредная привычка приводит к снижениюобщего уровня развития и роста организма. У девочек — к задержке цикла, добавила медик.
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