Naked Science: продукты с мелатонином положительно влияют на эмоциональный фон | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 16:48 Naked Science: продукты с мелатонином положительно влияют на эмоциональный фон

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Уральские ученые провели исследование, связанное с влиянием мелатонина на организм человека. Результаты работы опубликовал Naked Science.

По данным экспертов, так называемый гормон сна обладает антиоксидантными свойствами и защищает нейроны головного мозга. Благодаря нему замедляются процессы старения.

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Регулярное употребление пищи с содержанием мелатонина помогает наладить эмоциональный фон. Люди, в рационе которых есть фисташки, миндаль, жирная рыба и молоко, имеют более высокие когнитивные функции, добавил 7Дней.