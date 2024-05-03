Naked Science: продукты с мелатонином положительно влияют на эмоциональный фон | 360°

03 мая 2024, 16:48
Naked Science: продукты с мелатонином положительно влияют на эмоциональный фон
Уральские ученые провели исследование, связанное с влиянием мелатонина на организм человека. Результаты работы опубликовал Naked Science.
По данным экспертов, так называемый гормон сна обладает антиоксидантными свойствами и защищает нейроны головного мозга. Благодаря нему замедляются процессы старения.
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Регулярное употребление пищи с содержанием мелатонина помогает наладить эмоциональный фон. Люди, в рационе которых есть фисташки, миндаль, жирная рыба и молоко, имеют более высокие когнитивные функции, добавил 7Дней.
Ученые
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