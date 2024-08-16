Найден способ продлить жизнь почти на четверть века

AJCN: ученые из Гарварда раскрыли привычки для продления жизни на 24 года

Продлить жизнь можно, отказавшись от вредных привычек и наладив отношения с людьми. Специалисты Медицинской школы Гарвардского университета вычислили восемь принципов долгожительства. Результаты их исследования опубликовал журнал The American Journal of Clinical Nutrition .

Ученые опросили ветеранов Вооруженных сил США. Они пришли к выводу, что соблюдая определенные правила, можно продлить жизнь на 24 года.

Во-первых, важно регулярно делать физические упражнения, во-вторых, минимизировать стресс. Третьим важным фактором сохранения здоровья стало сбалансированное питание, четвертым — позитивные социальные связи, пятым — хороший сон. В-шестых, стоит отказаться от наркотиков, в-седьмых — бросить курить.

Последний совет ученых касался алкоголя. Они заявили, что употреблять его можно, но в умеренных количествах.

Специалисты Маастрихтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что рост и вес больше влияют на продолжительность жизни женщин, чем мужчин, сообщил RT. По их наблюдениям, долгожительницы выше ушедших до 90 лет участниц исследования.