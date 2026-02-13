Наиболее полезными видами рыбы назвали лососевых, скумбрию и сельдь

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что к наиболее полезным видам рыбы относятся лососевые, тресковые, а также скумбрия и сельдь.

На первое место по пользе Ольга Тарасова поставила лососевых (семга, форель, горбуша, кета). «Это чемпионы по содержанию омега-3 — жирных кислот, которые обладают мощным противовоспалительным действием (в том числе для слизистой ЖКТ), витамина D и легкоусвояемого белка», — отметила врач. Однако при остром панкреатите, холецистите (в стадии обострения) или аллергии от такой рыбы лучше отказаться.

Тресковые (треска, пикша, минтай, навага) заняли второе место. Это нежирный и легкоусвояемый продукт с минимальным количеством калорий, содержащий много фосфора и йода. «Противопоказаний к употреблению в пищу практически нет, это самая безопасная рыба для проблемного ЖКТ, так как не нагружает поджелудочную железу и печень», — подчеркнула доктор Тарасова.

Третье место по пользе она бы разделила между скумбрией и сельдью. Это отличный источник омега-3, витамина B12 и селена. В слабосоленом виде такая рыба стимулирует аппетит и выработку желудочного сока, но при гиперацидном гастрите или язве от нее лучше отказаться.