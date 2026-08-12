НАФИ и «Валента Фарм»: более 80% россиян сталкивались с сухостью в носу, которая влияет на качество сна и настроение

81% россиян сталкивался с сухостью в носу, которая влияет не только на физическое самочувствие, но и на качество сна, настроение и концентрацию. Такие данные опубликовал аналитический центр НАФИ совместно с компанией «Валента Фарм», пишут «Известия» .

Под сухостью в носу исследователи понимали чувство стянутости, жжение, образование корочек и другие неприятные ощущения. 73% опрошенных испытывают эти симптомы хотя бы раз в год, а 44% — не реже одного раза в месяц.

76% респондентов, знакомых с проблемой, отмечали трудности со сном, 67% — ухудшение настроения и раздражительность, 54% — сложности с концентрацией на работе или учебе. Почти половина опрошенных (46%) отмечали, что сухость в носу мешала общению.

Из-за сухости в носу 17% респондентов пропускали работу или учебу, брали больничный или отпуск за свой счет.

Среди причин сухости в носу россияне чаще всего называли физиологические факторы (44%), сухой воздух и климатические условия (43%), а также влияние окружающей среды (37%).

Большинство россиян предпочитают самостоятельно менять привычки и условия: три четверти опрошенных старались пить больше воды, 69% использовали увлажнители или мойки воздуха, проветривали помещения, уменьшали интенсивность отопления или отключали батареи.

При этом за медицинской помощью обращались только 28% столкнувшихся с проблемой. По мнению генерального директора аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, люди чаще пытаются самостоятельно адаптировать окружающую среду, чем рассматривают повторяющийся дискомфорт как повод для профилактики или консультации со специалистом.