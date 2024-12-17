Мужчина вытерся полотенцем в спортзале и подхватил хламидиоз

Пользователь TikTok рассказал, что после тренировки вытер глаз полотенцем, лежащим на скамейке в качалке. Спустя время у него выявили хламидиоз. Доктор из Сиднея Зак Тернер сообщила изданию nypost.com , что заразиться инфекционным заболеванием от тренажеров для спортзала невозможно.

«Чтобы хламидиоз передался, необходим прямой контакт слизистой оболочки с возбудителем, обычно это происходит при половом акте», — отметила медик.

Тернер предупредила, что тренажерные залы могут быть рассадником бактерий и грибков, но в основном тех, которые вызывают кожные инфекции. Поэтому нужно помнить о рисках использования грязного спортивного инвентаря и протирать оборудование перед использованием.

Она посоветовала любителям спорта не оставлять свою одежду и полотенце во влажных местах, потому что также они являются благоприятной средой для бактерий. Кроме того, Тернер напомнила об обязательном правиле — мыть руки после тренировки.

Акушер-гинеколог Елена Близнюк ранее назвала тянущую боль внизу живота одним из главных симптомов инфекционного заболевания у женщин, вызванного бактериями хламидиями.