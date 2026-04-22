Мужчина похудел на 90 кг и раскрыл свой секрет

У американца Итана Бенарда хватило воли, чтобы самостоятельно похудеть на 90 килограммов. Он поделился секретом успеха в разговоре с изданием People .

Проблемы с лишним весом у него начались еще в детстве. К девяти годам Бенард весил уже около 100 килограммов.

Переломный момент наступил во время пандемии COVID-19. Бенард твердо решил похудеть в 2021 году, когда его вес превысил 300 килограммов. Но за первые месяцы ему удалось сбросить не более 20 килограммов.

Вскоре мужчина тяжело заболел. Из-за бактериальной пневмонией он провел 11 дней на аппарате ИВЛ и почти месяц — в реанимации.

«Я буквально умолял, чтобы мне дали шанс выжить», — признался американец.

После выписки он переосмыслил свои цели и начал работать над собой во имя будущей семьи, что стало секретом его успеха. К апрелю нынешнего года Бенард похудел в общей сложности на 90 килограммов.