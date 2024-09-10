Мужчина лишился трети легких из-за родниковой воды

В июле 2021 года 33-летний кровельщик съездил к друзьям в Маунт-Эллиот в Новом Южном Уэльсе. С тех пор его здоровье стало стремительно ухудшаться, за два года мужчина лишился почти трети легких. Лишь спустя два года врачи смогли поставить ему диагноз. Они предположили, что он подхватил НТМ, когда выпил нефильтрованную родниковую воду.

«Каждый человек вдыхает НТМ в свои легкие в ходе повседневной жизни, и большинству людей эти организмы не причиняют вреда. Но у небольшого числа уязвимых людей НТМ проникают в легкие в виде инфекции», — сообщила Американская ассоциация легких.

Кроме хронического кашля, потери веса, усталости, лихорадки и ночной потливости мужчина жаловался на абсцессы, язву желудка, поражение почек и костей. Ему пришлось принимать по 16 таблеток в день, однако даже это не остановило болезнь.

Кроме НТМ от сырой воды можно подхватить других паразитов, некоторые из которых способны влиять на поведение хозяина. Доктор медицинских наук Александр Лукашев сообщил об этом RT.