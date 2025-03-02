Мужчина чуть не умер из-за слишком сильного чихания

Американец Иэн Эпплгейт попал в больницу с расслоением позвоночной артерии и инсультом, которые возникли из-за слишком сильного чихания. Он рассказал о болезни Daily Mail .

Мужчина чувствовал себя хорошо. Инсульт произошел в первый рабочий день после больничного из-за гриппа. Отработав смену в офисе, а потом в конюшне, 35-летний инженер забрал ребенка и собрался ехать домой, но в машине его застиг приступ чихания.

«На третий раз у меня началась ослепляющая головная боль и все закружилось. В этот момент у меня по всему телу с левой стороны начали покалывать булавки и иголки. Вся левая сторона моего тела онемела, я понял, что у меня инсульт», — рассказал Эпплгейт.

Скорая помощь доставила его в больницу. Врачи выяснили, что сильное чихание привело к разрыву внутренней оболочки артерии на шее, или расслоению позвоночной артерии, из-за которого образовался тромб и произошел инсульт.

Сильное чихание, кашель и высокое артериальное давление чреваты покраснениями в глазах из-за лопнувших сосудов. Кардиолог Юлия Морзаева посоветовала обратиться к врачу, если такое случается слишком часто.