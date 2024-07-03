Мужчина чуть не потерял зрение из-за укуса пчелы

Житель США чуть не ослеп из-за укуса пчелы

Фото: Freepik

Американец чуть не потерял зрение из-за укуса пчелы в глаз. Необычный клинический случай описал медицинский журнал The New England Journal of Medicine.

По данным издания, 55-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боль и отек в глазу после укуса пчелы. Медики удалили жало насекомого, но состояние пациента только ухудшилось. Он жаловался на сильную боль, глаз покраснел, в нем произошло кровоизлияние. Зрение мужчины заметно ухудшилось, он перестал различать предметы вблизи.

Повторный осмотр показал, что в глазу у мужчины осталась небольшая часть жала — она и привела к осложнениям. Ему назначили антибиотики и глазные капли. На лечение ушло около пяти месяцев, после чего зрение пациента полностью восстановилось.

В марте рой пчел атаковал теннисистов во время матча в Индиан-Уэллсе, США. Сотни насекомых начали нападать на судей, зрителей и спортсменов. Теннисисты убежали с корта, спасаясь от пчел, а игру пришлось прервать при счете 1:1.

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте