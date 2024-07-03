Мужчина чуть не потерял зрение из-за укуса пчелы

По данным издания, 55-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боль и отек в глазу после укуса пчелы. Медики удалили жало насекомого, но состояние пациента только ухудшилось. Он жаловался на сильную боль, глаз покраснел, в нем произошло кровоизлияние. Зрение мужчины заметно ухудшилось, он перестал различать предметы вблизи.

Повторный осмотр показал, что в глазу у мужчины осталась небольшая часть жала — она и привела к осложнениям. Ему назначили антибиотики и глазные капли. На лечение ушло около пяти месяцев, после чего зрение пациента полностью восстановилось.

В марте рой пчел атаковал теннисистов во время матча в Индиан-Уэллсе, США. Сотни насекомых начали нападать на судей, зрителей и спортсменов. Теннисисты убежали с корта, спасаясь от пчел, а игру пришлось прервать при счете 1:1.