Мурашко перечислил доступные россиянам по полису ОМС обследования

Каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии — обследование, позволяющее выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и своевременно принять меры профилактики. Об этом и других доступных исследованиях рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости» .

В канун Дня медицинского работника министр посетил Вологодскую область, где вместе с губернатором открыл новую поликлинику в Череповце.

Мурашко отметил, что программа госгарантий выстроена так, чтобы не допускать развития болезней и увеличивать продолжительность здоровой жизни. Благодаря анализу пациенты узнают о рисках и с помощью лекарств могут предотвратить ранние инфаркты и инсульты.

Кроме того, существуют программы обследования по долголетию и выявлению врожденных патологий у беременных и новорожденных. При обнаружении тяжелых патологий помощь оказывает фонд «Круг добра», обеспечивая детей необходимыми препаратами.

По ОМС можно получить помощь даже в частной клинике, если организация участвует в такой программе.