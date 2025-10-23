Мурашко назвал пугающей российскую статистику по употреблению сахара и соли

Россияне едят слишком много сахара — по статистике, его потребление превышает нормы в четыре раза. Об этом на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости» .

«В нашем стране есть цифры, которые меня не могут не пугать», — подчеркнул Мурашко.

Также министр обратил внимание на слишком высокие показатели потребления соли — они превышают норму практически в 2,5 раза. Россияне также едят слишком мало овощей и фруктов.

«И если мы говорим о потреблении мяса, оно сегодня практически чуть превышает нормативы. По потреблению рыбы меньше, чем нормы», — уточнил Мурашко.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что фруктовые соки и смузи содержат много сахара и мало клетчатки, из-за чего могут возникнуть резкие скачки уровня глюкозы в крови. По ее словам, такие диетические продукты, как обезжиренные йогурты и творожки, зачастую оказываются сладкими и имеют в составе искусственные добавки.