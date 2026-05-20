Московские врачи извлекли живого паразита из-под кожи на голове подростка

Подросток поступил в больницу с жалобами на отек, покраснение и необычные ощущения в районе левого виска. Мальчика привели обеспокоенные родители.

«Во время операции рассекли мягкие ткани, живое инородное тело пряталось под мышцей височной области, и извлекли тонкого червяка», — рассказал заместитель главврача по хирургической помощи, детский и торакальный хирург Дмитрий Еремин.

Операция прошла успешно, и через два дня подростка выписали. Ребенка направили к паразитологу-инфекционисту на консультацию. Выяснилось, что незадолго до этого семья вернулась из поездки за границу, где, вероятно, и произошло инфицирование.

Медики напомнили правила посещения стран, эндемичных по ряду паразитарных заболеваний. В первую очередь нужно тщательно мыть руки, овощи и фрукты. Мясные продукты рекомендовали покупать только в санкционированных торговых точках, а при приезде домой — провести профилактическое обследование.

Жительница Оренбургской области почти сутки проходила с живым клещом в глазу. Позже выяснилось, что между ресницами находился присосавшийся клещ.